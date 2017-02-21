Игуаин: Ювентус в этому году может выиграть Лигу чемпионов

Нападающий туринского клуба уверен в силе своей команды

Нападающий туринского Ювентуса Гонсало Игуаин считает, что его клуб в этом сезоне способен выиграть Лигу чемпионов.

Напомним, итальянский клуб в последний раз был в финале турнира сезона 2014/15. Тогда туринская команда проиграла Барселоне со счетом 3:1.

"Мы можем выиграть Лигу чемпионов, но нам стоит сохранять спокойствие", — сказал Игуаин в интервью La Stampa накануне матча с Порту.

"Мы сильная команда, и я знаю, что мы можем добраться до самого конца. Таким образом, мы должны начать свой путь к чемпионству с победы над Порту".

Отметим, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Порту — Ювентус состоится в среду, 22 февраля.