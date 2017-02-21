Отаменди: Фалькао — один из лучших нападающих и особенно опасен в штрафной

Защитник Манчестер Сити Николас Отаменди поделился своими ожиданиями от матча с Монако в Лиге чемпионов.

"Когда играешь на своем поле, особенно важно добиться победы и не пропустить голы. У Монако сильный состав, много хороших игроков, которые могут быть опасны для нас", — цитирует Отаменди официальный сайт Горожан.

"Фалькао — один из лучших нападающих и особенно опасен в штрафной. Мы играли вместе в Порту, а также оказывались на разных сторонах поля в матчах Аргентины и Колумбии. Защитники должны уделять особое внимание Фалькао. В Монако он забил 22 мяча в 27 матчах: он снова на пике формы".

"Все клубы тщательно готовятся к матчам Лиги чемпионов, Монако не исключение. Но как бы сильна ни была их команда, наша задача – подготовиться к матчу 1/8 финала и сыграть как можно лучше. Будем стараться, и я надеюсь, что отпразднуем победу".

Поединок между Ман Сити и Монако состоится сегодня на Этихаде в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Анонс к матчу можно прочитать здесь.