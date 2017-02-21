Бонуччи: Ювентус должен быть сильным

Центральный защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи поделился своим мнением относительно предстоящего матча с Порту.

Леонардо Бонуччи предупреждает, что Ювентус "должен быть сильным" для того, чтобы победить Порту, которому, как выразился центральный защитник, "нечего терять".

"Возможно, Порту не самая сильная команда по сравнению с некоторыми другими, которые заняли второе место в группе, но они достойны предельного уважения с нашей стороны", — сказал Бонуччи в интервью официальному сайту УЕФА.

"Они прошли через сложный период в начале сезона, но преодолели его. Мы столкнемся с командой, которая имеет в составе интересных молодых игроков, и они будут играть так, будто им нечего терять".



"По этой причине мы должны быть по-настоящему сильной командой для того, чтобы продолжить наше международное путешествие".



Напомним, что матч между Ювентусом и Порту состоится завтра.