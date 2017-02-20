Сандро: Порту всегда бьется до самого конца

Защитник Ювентуса Алекс Сандро прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Порту.

"О Порту нужно знать только одно: они всегда бьются до самого конца. С ними никогда не бывает легко, особенно на выезде. Искренне надеюсь, что в этом сезоне Порту станет чемпионом Португалии", — сказал Сандро в эфире JTV.

"Мне будет очень приятно вернуться в Португалию и увидеть знакомых. Но, как только прозвучит стартовый свисток, мое внимание будет сосредоточено исключительно на том, чтобы завоевать победу для Ювентуса", — добавил защитники Ювентуса.

Отметим, что Алекс Сандро играл за Порту с 2011 по 2015 год.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Порту и Ювентусом состоится 22 февраля в Португалии.