Де Брайне: У Монако очень мощное нападение

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брайне поделился мнением о первом матче с Монако в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Знаем, что перед нами сложная задача. Монако демонстрирует блестящую игру в чемпионате Франции, и мы должны хорошо сделать свою работу, чтобы продолжить выступления в Лиге чемпионов. Людям важно видеть, что мы движемся в правильном направлении", — сказал де Брайне.

"Лично я знаю о Монако не так много, но, думаю, мы разберем соперника перед тренировкой и пройдем подготовку во время нее. Мы только провели кубковую встречу, и вот сейчас у нас 36 часов на подготовку. Знаем, что тренер подведет нас к игре и разработает игровой план на завтра"

"У французов очень мощное нападение, много талантливой молодежи. В этом году у Монако вообще все складывается хорошо. Фалькао вернулся на свой привычный уровень. Это превосходный футболист, пусть даже он сталкивался с трудностями в последние годы. В футболе такое случается", — добавил бельгийский полузащитник.

Встреча первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Горожанами и Монако состоится 21 февраля в Манчестере.