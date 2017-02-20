Симеоне: Байер силен на флангах, а в атаке опасен Чичарито

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал предстоящий первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Байером.

"Байер — очень сильная команда, особенно на флангах. В атаке у них есть Чичарито, набравший хорошую форму. Посмотрим, в каком сочетании они выйдут завтра, но в любом случае они постараются максимально осложнить нам жизнь", — заявил Симеоне.

"Нам будет противостоять команда, которая действует с высокой интенсивностью, но и мы показываем высокую интенсивность. Страсть очень важна в футболе, так что мне будет очень интересно увидеть, как все завтра сложится", — добавил наставник Матрасников.

Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между Байером и Атлетико состоится 21 февраля в Германии.