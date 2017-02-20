Жардим: Нужно создавать Сити проблемы, оказывать давление

Главный тренер Монако Леонардо Жардим прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"За последние три сезона наш состав существенно изменился, но мы все равно добрались до 1/8 финала во второй раз. Очень хорошо, ведь это доказывает, что перестановки не помешали нам остаться на высочайшем уровне", — заявил Жардим.

"В команде осталось лишь два-три футболиста, которые три года назад сражались с Арсеналом. Мы сделали ставку на молодежь, и пока она себя оправдывает"

"Манчестер Сити прекрасно переходит из обороны в атаку, когда они идут вперед, то в качестве форвардов выступают сразу пятеро футболистов. Обороняется наш соперник тоже прекрасно. Нужно создавать Сити проблемы, оказывать давление. Мы хорошо изучили манеру игры оппонента", -добавил тренер Монако.

Встреча первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Горожанами и Монако состоится 21 февраля в Манчестере.