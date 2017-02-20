Шмидт: К матчу против Атлетико мы подходим с большой уверенностью в своих силах

Главный тренер Байера Рогер Шмидт дал свой комментарий накануне поединка против Атлетико в Лиге чемпионов.

"К завтрашней игре мы подходим с большой уверенностью в своих силах на фоне двух побед в Бундеслиге. Если мне не изменяет память, нам не повезло в предыдущем противостоянии с Атлетико в плей-офф", — сказал Шмидт на сегодняшней пресс-конференции.

"Тогда мы провели две очень напряженные встречи. Сейчас нам нужно принимать правильные решения в зоне нападения, чтобы добиться положительного результата".

"В таких матчах очень важно иметь в составе игрока, который умеет впечатать мяч в сетку, и сейчас Чичарито играет именно так".

Поединок между Байером и Атлетико состоится завтра в Германии в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.