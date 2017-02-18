Аллегри: "Ювентус — не фаворит Лиги чемпионов"

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри не спешит называть свою команду главным претендентом на победу в ЛЧ после поражения Барселоны и не лучшей формы Баварии в матче с Арсеналом.

Барселона неожиданно была разгромлена ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:4. Бавария не оставила камня на камне от Арсенала – 5:1, однако при этом в игре мюнхенцев были заметны определенные проблемы. В результате появились мнения о том, что Ювентус главный фаворит на победу в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

"Я бы не сказал, что после поражения Барселоны мы стали фаворитами Лиги чемпионов", — заявил Аллегри.

"Для начала нам нужно сыграть против Порту. Играть в ЛЧ совсем нелегко, тут есть команды высокого уровня. Что меня радует, так это то, что когда я пришел в Ювентус 3 года назад, не все были уверены, что мы обыграем Мальме. А сейчас называют главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. Должен быть какой-то баланс. Для начала нам нужно обыграть Порту".

"Порту – это команда, которая выбила Рому в квалификации в ЛЧ. У нее огромный опыт игры на подобных стадиях, а это очень важно. Так что нам придется попотеть в игре с португальцами".

Встреча Порту – Ювентус состоится в среду, 22 февраля.