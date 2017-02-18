Касильяс: "Думаю, в Италии не будет другого такого голкипера, как Буффон"

Голкипер Порту Икер Касильяс рассыпался в комплиментах своему коллеге из Ювентуса Джанлуиджи Буффону.

В среду Порту примет Ювентус в 1/8 финала Лиги чемпионов. В этой встрече сойдутся одни из величайших вратарей в истории футбола – испанец Икер Касильяс и итальянец Джанлуиджи Буффон.

"Мне повезло быть на 3 года моложе Буффона. Мне было еще 14, когда я начал играть, а ему 18. Я имел возможность наблюдать за Буффоном, его стилем игры и поведением на поле", — заявил Касильяс в интервью UEFA.com.

"Я рос, наблюдая за Джиджи. У нас похожие карьеры – и я, и он много выиграли и часто играли друг с другом. Думаю, в Италии не будет другого такого голкипера, как Буффон".

"В Европе, да и во всем мире Буффона считают одним из величайших вратарей в истории. Между нами существует хорошее, здоровое соперничество. Мы действительно уважаем друг друга и любим это противостояние".

Стоит отметить, что в Италии есть привычка называть талантливых вратарей "новый Буффон". Сейчас "новым Буффоном" является вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма, который в свои 17 лет проводит уже 2-й сезон в основе Дьяволов.