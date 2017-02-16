Бавария: рекордная серия домашних побед в ЛЧ

Победа Баварии над Арсеналом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:1) позволила немецкому клубу переписать историю турнира.

Официальный сайт УЕФА информирует о том, что вчерашний выигрыш Ротен — 16 успех кряду в Лиге чемпионов на своем поле.

Таким образом, Бавария установила рекорд по количеству победных матчей на своем поле.

В нынешнем сезоне мюнхенцы на Альянц-Арене одолели: Арсенал, Атлетико, ПСВ и Ростов. В прошлом сезоне Ротен обыграл: Динамо Зг, Арсенал, Олимпиакос, Ювентус, Бенфику и Атлетико. В сезоне 2014/15 под силой Баварии пали: Ман Сити, Рома, ЦСКА, Шахтер, Порту и Барселона.

В последний раз на своем поле в Лиге чемпионов мюнхенцы уступали в сезоне 2013/14, когда в полуфинале турнира проиграли Реалу (0:4).