Анчелотти: "После перерыва все шло как по маслу"

Главный тренер Баварии Карло Анчелотти остался доволен победой команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над Арсеналом (5:1).

"Мы провели хороший матч, удачно начали. Арсенал смог сравнять счет, в первом тайме у нас были проблемы. После перерыва все шло как по маслу, мы нашли нужный баланс, порадовал настрой моих ребят", — начал наставник Баварии.

"У нас было достаточно хороших матчей, и я не могу сказать, лучшая это наша игра или нет. Но это был не финал, и всегда нужно играть ответный матч, к сожалению".

"Первый тайм вышел очень упорным. Арсенал всегда опасен, особенно что касается контратак. После перерыва мы явно прибавили в "физике". И думаю, именно благодаря этому наше преимущество было столь велико".

"Арсен Венгер — опытнейший специалист, но это футбол. Он найдет пути, как выйти из такой сложной ситуации. Это всего один матч, и нужно смотреть вперед".

"Я же очень рад за Томаса Мюллера. Он здорово работал на тренировках в последние недели и свой гол заслужил. Это важный игрок для нашей команды", — резюмировал Карло Анчелотти.