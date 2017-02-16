Каземиро: мой гол — результат тренировок

Хавбек реала Каземиро дал комментарий после матча против Наполи (3:1).

Бразилец стал втором третьего мяча в ворота Хосе Рейны. Каземиро мощно слета пробил из-за пределов штрафной.

"Мы знаем, что неаполитанцы очень опасны. Они хорошо здесь сыграли. Нужно быть серьезными и спокойными, всё еще впереди", — цитирует Каземиро Marca.

"Знали, что будет сложно. Они играют в хороший футбол и в Наполи много классных игроков".

"Мой гол стал результатом многих тренировок. Каждый день я тренирую дальние удары, ведь я должен пробивать по воротам с дальней дистанции", — отметил хав.