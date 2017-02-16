Венгер: все рухнуло после травмы Косельни

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер попробовал найти объяснение унизительному поражению команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов от Баварии (1:5).

"Это трудно объяснить. Считаю, что у нас было два хороших шанса под конец первой половины матча", — начал наставник Канониров.

"Нам немного не повезло в моменте со вторым пропущенным мячом, когда нам поставили угловой. Мы пропустили и стали проигрывать, сразу же потеряв Косельни. После этого все рухнуло".

"Должен признать, что Бавария была лучше нас. Они показали феноменальный второй тайм, мы же провалили эту часть игры".

"Я не ищу оправданий. Проиграть так на таком уровень — это, конечно, шок. Мы все делали неправильно, показательный в этом плане момент, пропущенный пятый гол".

"В такого рода играх вы должны быть сосредоточены все 90 минут. Третий же гол нас полностью убил. Мы не смогли ответить".

"Не думаю, что это самый главный проигрыш в моей карьере, но это явно неприятно. Нам нужно восстановиться и готовиться к следующей игре", — резюмировал Арсен Венгер.