Инсинье: будем биться до конца

Инсинье открыл счет в матче, застав врасплох Кейлора Наваса. Но Реал затем трижды ответил неаполитанцем.
"Думаю, мы многого добились, ведь все мы знаем, какой командой является Реал", — цитирует Инсинье Football Italia.
"Думал, что мы сыграем сильно и спокойно. Но результат плохой для нас. Мы будем всё равно биться до конца".
"Только результат показал разницу между нашими командами. Доказали, что можем противостоять Реалу. Правда, сделали много ошибок. Но продолжаем верить в себя", — заявил итальянец.