Инсинье: будем биться до конца

Вингер Наполи Лоренцо Инсинье поделился своими мыслями после матча против Реала (1:3).

Инсинье открыл счет в матче, застав врасплох Кейлора Наваса. Но Реал затем трижды ответил неаполитанцем.

"Думаю, мы многого добились, ведь все мы знаем, какой командой является Реал", — цитирует Инсинье Football Italia.

"Думал, что мы сыграем сильно и спокойно. Но результат плохой для нас. Мы будем всё равно биться до конца".

"Только результат показал разницу между нашими командами. Доказали, что можем противостоять Реалу. Правда, сделали много ошибок. Но продолжаем верить в себя", — заявил итальянец.