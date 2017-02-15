Бавария уничтожила Арсенал

15 февраля 2017

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Подопечные Карло Анчелотти сняли все вопросы о четвертьфиналисте уже после домашней встречи, в которой мюнхенцы разгромили Арсенал со счетом 5:1.

Отчет о матче читайте на нашем сайте позже.
 

Бавария – Арсенал 5:1
Голы: Роббен, 11, Левандовски, 53, Алькантара, 56, 63, Мюллер, 88 – Санчес, 30

Бавария: Нойер — Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба — Алонсо, Видаль – Роббен (Рафинья, 88), Алькантара, Коста (Киммих, 84) – Левандовски (Мюллер, 86)

Арсенал: Оспина — Бельерин, Мустафи, Косельни (Паулиста, 49), Гиббз – Кокелен (Жиру, 77), Джака – Ивоби (Уолкотт, 66), Езил, Окслейд-Чемберлен — Санчес

Предупреждения: Хуммельс, Лам – Мустафи, Санчес, Джака

На 30-й минуте Санчес не забил пенальти (вратарь)

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