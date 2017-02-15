Реал — Наполи. Джеймс Родригес выходит в основе

Стали известны составы Реала и Наполи, которые начнут свой матч в 21:45.

Зинедин Зидан решил выпустить в основе Джеймса Родригеса, которому очень редко доверял место в основе ранее.

Маурицио Сарри оставил на скамейке запасных недавно выздоровевшего Аркадиуша Милика, а в центре поля выпустил вместе с Мареком Хамшиком Петра Зьелински и Амаду Диавара.

Реал: Кейлор Навас – Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марсело – Модрич, Каземро, Кроос – Джеймс Родригес, Бензема, Роналду

Запасные: Касилья, Пепе, Начо, Ковачич, Лукас Васкес, Мората, Иско

Наполи: Рейна – Хисай, Рауль Албиоль, Кулибали, Гулам – Зьелински, Амаду Диавара, Хамшик – Кальехон, Мертенс, Инсинье

Запасные: Кабрал, Джаккерини, Аллан, Жоржиньо, Максимович, Милик