Хуммельс: "Хотим сохранить ворота в неприкосновенности"

15 февраля 2017

Хуммельс:

Центральный защитник мюнхенской Баварии Матс Хуммельс поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Арсеналом.

"У нас будет больше свободного пространства, чем в последних матчах с Ингольштадтом и Фрайбургом. Сегодня будет совсем другая игра", — цитирует Хуммельса официальный сайт УЕФА.

"Встретятся две опытные команды, которым нравится играть в футбол. Конечно, мы хотим сохранить ворота в неприкосновенности. Мне нравится играть посреди недели".

"Наконец-то мы вошли в игровой ритм, когда матчи проходят через три дня. Мне нравится противостоять высококлассным командам, которые выступают в элитных лигах Европы".

Поединок между Баварией и Арсеналом состоится сегодня на Альянс Арене в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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