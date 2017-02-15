Инсинье: "Может быть, нам удастся вернуться домой с положительным результатом"

15 февраля 2017

Лоренцо Инсинье, AP

Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Реалом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы знаем, что Реал — отличная команда. В нападении у Галактикос выступает Криштиану Роналду, который наряду с Месси является лучшим игроком мира", — начал итальянец.

"Тренер сказал нам оставаться спокойными, ведь это всего лишь футбол. Может быть, нам удастся вернуться домой с положительным результатом, а дальше нам поможет Сан Паоло, который может запугать даже Реал".

"Сарри предоставляет мне, Кальехону и Мертенсу полную свободу действий на последних 30-ти метрах поля. Только он просит, чтобы мы правильно распоряжались пространством", — добавил Инсинье.

Напомним, что матч между Реалом и Наполи состоится сегодня, в 21:45 по киевскому времени.

Источник: Football Italia

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