Ди Мария: "Сделали то, что должны были сделать"

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария отметил, что четкое следование инструкциям тренерского штаба стало залогом успеха в игре с Барселоной (4:0).

Вчера ПСЖ одержал победу 4:0. Однако соперником парижан был не кто-то из аутсайдеров чемпионата Франции, а одна из сильнейших команд мира, Барселона.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов голами отметились Эдинсон Кавани, Анхель Ди Мария (дважды) и Юлиан Дракслер.

"Мы хорошенько потрудились, чтобы подготовиться к этой игре. Матч был очень важным для нас, особенным, ведь нам предстояло сыграть против одной из лучших команд мира", — признался Ди Мария.

"Мы сделали то, что должны были сделать. Теперь мы по полной выложимся на Камп Ноу, там нас ожидает еще одна очень тяжелая работа. Мы должны довести до конца начатое в первом поединке".

Игра Барселона – ПСЖ состоится 8 марта.