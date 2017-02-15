Кьеллини может пропустить игру с Порту

15 февраля 2017

Джорджо Кьеллини, REUTERS

Защитник туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини угодил в лазарет.

Стоит отметить, что в воскресном гостевом матче итальянской Серии А против Кальяри (2:0) 32-летний центрбек появился в стартовом составе Старой Синьоры, однако уже на 18-й минуте игры был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

По информации Sky Sport Italia, врачи обнаружили у Кьеллини повреждение мышцы правого бедра.

Таким образом он точно пропустит домашний поединок чемпионата против Палермо, который состоится 17 февраля.

В то же время участие итальянца в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против португальского Порту, запланированном на 22 февраля. находится под вопросом.

В текущем сезоне Кьеллини отыграл за бьянко-нери во всех турнирах 22 матча, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

Источник: Football Italia

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