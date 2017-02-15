Клюйверт: ПСЖ еще не прошел Барселону

15 февраля 2017

Патрик Клюйверт, psg.fr

Спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт рад победе над Барселоной, однако не спешит считать выполненной задачу выхода в четвертьфинал.

Жребий определил ПСЖ в соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов одного из главных фаворитов турнира – Барселону. Многие успели посчитать, что на этом и закончится путь парижан в еврокубках. Однако вчера ПСЖ сумел не только посрамить скептиков, а даже удивить самых оптимистичных болельщиков – Барселона была повержена со счетом 4:0.

"ПСЖ выдал великий матч. Все футболисты были готовы на 100%. Когда мы играем так, нашим соперникам приходится несладко", — отметил Клюйверт.

"Браво, команда! Но мы еще не вышли в четвертьфинал".

"Когда ты побеждаешь 4:0 одну из лучших команд мира, можно позволить быть довольным собой. Нужно насладиться этим моментом, но потом переключиться на следующий матч с Тулузой!"

В чемпионате Франции ПСЖ идет на 2-м месте, уступая 3 пункта Монако.

Ответный матч с Барселоной состоится 8 марта в Испании. 

Источник: ФК ПСЖ

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