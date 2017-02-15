Хуммельс: "Нас ждет трудное, но очень увлекательное противостояние"

Центральный защитник мюнхенской Баварии Матс Хуммельс поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с Арсеналом.

Сегодня мюнхенская Бавария встретится с лондонским Арсеналом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Центральный оборонец Ротен Матс Хуммельс отметил, что игра с Канонирами обещает быть достаточно интересной, но в то же время, и довольно-таки тяжелой.

"Нас ждет трудное, но очень увлекательное противостояние, так как оно будет резко отличаться от всех наших остальных матчей", — цитирует Хуммельса Goal.com.

"Арсенал любит играть в футбол и владеть мячом на протяжении всех 20-ти лет, что там работает Арсен Венгер. Это будет совсем другая игра по сравнению с матчами чемпионата Германии, где все соперники против нас только защищаются и играют на контратаках".

"Я доволен ходом сезона, у Баварии все в порядке с результатами и турнирным положением. Да, на поле мы не всегда соответствуем ожидаемому уровню, но раз мы видим и признаем эту проблему, то способны ее исправить. Именно над этим мы и будем работать", — резюмировал Хуммельс.