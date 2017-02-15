Неймар: "Попытаемся вернуться в игру в ответном матче"

Бразильский форвард Барселоны Неймар попытался найти причины неудовлетворительного выступления команды во вчерашней игре с ПСЖ.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона вчера на выезде разгромно уступила ПСЖ — в составе хозяев поля забитыми мячами отметились Дракслер, Кавани и дважды Ди Мария.

Форвад блаугранас Неймар, который вчера был одним из единственных футболистов на поле в составе гостей, кто хоть что-то пытался делать в игре, отметил недостаточный настрой своей команды на матч, а также признал, что отыграться после 0:4 будет невероятно сложно, пусть даже и на своем стадионе.

"Это была нетипичная игра для нас, которая вряд ли еще раз повториться. Отмечу заслугу ПСЖ, они провели большой матч, создавали множество моментов и забивали отличные голы", — сказал Неймар Globo Esporte.

"Нас не удивила игра ПСЖ, мы знали, что у них отличная команда и футболисты высокого уровня. Однако мы сами не были хороши и неправильно делали свою работу, поэтому именно результат и оказался для нас крайне удивительным".

"Мы попытаемся вернуться в игру в ответном поединке, хотя сделать это будет практически невозможно. Даже просто подготовиться к нему будет очень сложно, имея четыре пропущенных мяча... Постараюсь сделать все от себя зависящее", — резюмировал Неймар.

Ответный поединок между ПСЖ и Барселоной запланирован на восьмое марта.