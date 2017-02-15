Кавани: "Это победа имеет довольно-таки особый вкус"

Уругвайский форвард ПСЖ Эдинсон Кавани прокомментировал вчерашнее выступление команды против Барселоны в Лиге чемпионов.

Забитый мяч в исполнении Эдинсона Кавани поставил точку во вчерашнем разгроме ПСЖ против Барселоны. Еще три мяча в сетку владений Тер Штегена отправили Дракслер и дважды Ди Мария.

Форвард парижан гордится проделанной работой, однако уверяет, что в этой паре еще ничего не решено, ведь есть еще ответная встреча.

"Начиная с того времени, как я нахожусь в ПСЖ, а это около четырех лет, эта победа стала для меня наиболее значимой. К тому же, она имеет довольно-таки особый вкус", — сказал Кавани Lequipe.

"Мы все очень счастливы, так как нам удалось проделать достаточно большой объем работы. Однако начиная с завтрашнего дня, мы должны начать уже восстановление".

"На данный момент, мы не думаем об ответной игре. Сейчас наша цель — поединки внутреннего чемпионата, а также матчи национального кубка, которые для нас также очень важны. Эти игры станут хорошей возможностью подготовиться к Барселоне", — резюмировал Кавани.