Филипе Аугусто: "Бенфика доказала, что может пройти дальше"

Полузащитник Бенфики Филипе Аугусто доволен своим дебютом за команду и результатом матча с Боруссией Д (1:0).

Вчера лиссабонские Орлы минимально переиграли дортмундскую Боруссию в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол забил Константинос Митроглу.

Филипе Аугусто заключил контракт с Бенфикой на 5 с половиной лет лишь в последний день январского трансферного окна. Матч против Боруссии стал для бразильца первым в футболке Орлов.

"Это день, о котором мечтает каждый футболист. Я очень рад своему дебюту, а еще больше рад, что команда победила. Этот триумф очень важен в свете наших целей", — заявил Аугусто.

"Нам противостояла команда со множеством великих игроков, которые привыкли к таким матчам. Но Бенфика доказала, что может пройти дальше".

"Мои мечты? Такие же, как у любого другого игрока этого клуба: проводить хорошие матчи, побеждать и завоевывать трофеи".

Ответная встреча состоится 8 марта в Дортмунде.