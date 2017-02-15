Реал — Наполи. Накануне

21:45, Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Арбитр — Дамир Скомина (Словения).

Второй год подряд мадридский Реал начинает стадию плей-офф главного клубного турнира Европы с матча против итальянской команды. В прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов Галактикос столкнулись с Ромой – подопечные Зинедина Зидана не без проблем расправились с Волками и начали весенний путь к одиннадцатому Ушастому трофею.

Наверняка испанцы хотят сохранить трофей у себя, но уже в 1/8 финала столкнутся с далеко не самым легким соперником. К слову, победа в дуэли над римлянами стала для Реала первой за 35 лет над итальянскими командами в плей-офф раундах Лиги чемпионов.

Еще один удивительный факт: Наполи хватило одиннадцати очков, чтобы в своем квартете занять первую позицию, даже уступив в одном из матчей. Мадридский Реал не проигрывал, но двенадцати набранных баллов не хватило Сливочным, чтобы выиграть группу F.

Прежде всего, главное внимание в данном испанско-итальянском противостоянии будет уделено атаке, самому сильному компоненту каждой команд. Криштиану Роналду и Карим Бензема у Реала? Не вопрос, Маурицио Сарри отвечает Дрисом Мертенсом – бельгиец в этом сезоне раскрылся на новой для себя позиции и уже отметился шестнадцатью мячами в Серии А. Не стоит забывать про Лоренцо Инсинье и Хосе Кальехона – первый стабильно сам забивает и отдает голевые передачи, а экс-игрок Сливочных является лучшим ассистентом итальянского чемпионата. К тому же, усилить игру и у Зидана, и у алленаторе Наполи есть кем: Альваро Мората не понаслышке знает, как играть против Партенопеи, а южане в столицу Испании прилетели с Леонардо Паволетти и вылечившимся Аркадиушем Миликом.

Бомбардирские способности – это одно, но не менее важная и центральная ось, где также собраны одни из лучших исполнителей на своих позициях. Лука Модрич против Марека Хамшика. Прогрессирующие семимильными шагами Петр Зьелински и Амаду Диавара в соперниках у опытнейшего Тони Крооса. За кем центр поля, тот и победит . Вчерашний поединок между ПСЖ и Барселоной это только подтвердил – центральная ось каталонцев провисала более, чем полностью. А вот с защитой у Сливочных и адзурри проблемы: для обеих команд это самая настоящая ахиллесова пята. Партенопеи в 2017-м году не пропускали лишь в двух поединках, а Реал – трех. Хорошие перспективы увидеть на Сантьяго Бернабеу размашистый футбол с рядом забитых мячей.

Ориентировочные составы

Реал: Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Кроос, Каземиро, Модрич – Васкес, Бензема, Роналду

Наполи: Рейна – Хисай, Кулибали, Альбиоль, Гулам – Зьелински, Диавара, Хамшик – Кальехон, Мертенс, Инсинье

Не сыграют: Данило, Бэйл (оба — Реал)

Слова

Зинедин Зидан, наставник Реала:

- Первый матч пройдет у нас дома, и мы хотим воспользоваться преимуществом, ударить по надеждам соперника, пусть он определенно желает того же. Наполи показывает хороший футбол. Сарри прекрасно справляется со своей работой. Результаты команды как нельзя лучше говорят о том, на что она способна. Нас ждет хороший матч.

Серхио Рамос, защитник Реала:

- Реал постарается не пропустить на Сантьяго Бернабеу, чтобы нам было легче во втором матче. Наполи — отличный соперник, который сейчас находится в прекрасной форме. Мы надеемся выйти в финал, но сейчас думаем только о предстоящем матче.

Маурицио Сарри, алленаторе Наполи:

- Мы должны быть собой, но при этом понимать, что сражаемся с действующим обладателем ЛЧ. В таких поединках мы понимаем, до какой степени мы можем конкурировать с самыми сильными клубами мира. Сыграть с Реалом на Сантьяго Бернабеу будет очень здорово. В первую очередь мы должны думать об этом.

Хосе Кальехон, нападающий Наполи, экс-игрок Реала:

- Это очень особенная игра для меня. Моей мечтой всегда являлись выступления в составе Реала. К сожалению заиграть там не получилось, а ведь хотел иметь стабильную игровую практику. Нам предстоит сразиться с очень сильной командой. Если я сумею отличиться в воротах Реала, то не стану праздновать забитый мяч, ведь я с огромным уважением отношусь к мадридцам и их болельщикам.