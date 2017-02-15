Матуиди: это действительно прекрасный вечер

Капитан ПСЖ Блез Матуиди прокомментировал выступление своей команды во вчерашней игре против Барселоны.

Вчера ПСЖ в родных стенах разгромил Барселону со счетом 4:0 — мячами в составе парижан отметились Эдинсон Кавани, Юлиан Дракслер, и Анхель Ди Мария, оформивший дубль.

Капитан Принцев Блез Матуиди в послематчевом комментарии французскому изданию Lequipe, поведал о силе французского клуба, а также отметил, что несмотря на итог после первого поединка, парижан ждет еще и ответная встреча.

"Это прекрасный вечер. Один из лучших с того момента, как я нахожусь в составе ПСЖ", — сказал Матуиди.

"Откровенно говоря, мы знаем, что нам предстоит еще и ответный поединок, а потому мы должны быть крайне осторожными. То, что мы сегодня сотворили, безусловно, является чем-то особенным".

"Мы будем наслаждаться этой победой еще несколько дней, так как я считаю, что мы имеем на это полное право".

Также Матуиди высказался и относительно выступления в этой встрече своего партнера по команде Преснеля Кимпембе.

"Преснель? Это трудолюбивый человек. Это большой игрок. У него есть талант. Теперь он должен сохранять спокойствие и продолжать упорно трудиться", — резюмировал Матуиди.