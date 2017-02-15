Пицци: "Эдерсон выдал отличный матч"

15 февраля 2017

Пицци, a bola

Нападающий Бенфики Пицци отметил важность победы команды над Боруссией Д в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вчера Бенфика минимально переиграла Боруссию Д на домашней арене.

"Мы пытались не пропустить, это очень важно. Знали, что Боруссия – великая команда", — заявил Пицци.

"Понимали, что нам будет сложно, однако теперь Бенфику можно поздравить – ведь в Германию мы отправимся уже с преимуществом".

Голкипер Орлов Эдерсон отразил удар с пенальти Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Эдерсон выдал отличный матч, но похвалить следует всю команду. Какими бы ни были сложности, сейчас у Бенфики есть право праздновать".

Ответная игра состоится 8 марта.

Источник: ФК Бенфика

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