Пицци: "Эдерсон выдал отличный матч"

Вчера Бенфика минимально переиграла Боруссию Д на домашней арене.
"Мы пытались не пропустить, это очень важно. Знали, что Боруссия – великая команда", — заявил Пицци.
"Понимали, что нам будет сложно, однако теперь Бенфику можно поздравить – ведь в Германию мы отправимся уже с преимуществом".
Голкипер Орлов Эдерсон отразил удар с пенальти Пьера-Эмерика Обамеянга.
"Эдерсон выдал отличный матч, но похвалить следует всю команду. Какими бы ни были сложности, сейчас у Бенфики есть право праздновать".
Ответная игра состоится 8 марта.