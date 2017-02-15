Иньеста: "Это трудное время для всех игроков и болельщиков Барселоны"

Атакующий хавбек Барселоны Андрес Иньеста поделился своими впечатлениями от игры с ПСЖ в Лиге чемпионов.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ вчера не оставил ни единого шанса испанской Барселоне — дубль Ди Марии, а также голы Кавани и Дракслера позволили парижанам добыть комфортную викторию со счетом 4:0 в первом поединке раунда плей-офф престижнейшего турнира континента.

Капитан и один из лидеров блаугранас Андрес Иньеста отметил силу французского клуба, а также заверил, что в ответном поединке может произойти все, что угодно.

"ПСЖ превзошел нас по всем компонентам, они создавали множество опасных эпизодов и были достаточно эффективны, тогда как у нас просто был плохой день. Это трудное время для всех игроков и болельщиков Барселоны", — цитирует Иньесту Mundo Deportivo.

"Не хочу говорить об ответном матче, но невозможное иногда случается. Когда он настанет, мы попытаемся сделать все возможное для того, чтобы вернуться в игру, хотя и сделать это будет крайне трудно. Также не стоит забывать, что у Барселоны есть и другие турниры", — резюмировал Иньеста.

Напомним, что ответная встреча между ПСЖ и Барселоной пройдет восьмого марта на Кам Ноу.