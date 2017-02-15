Митроглу: в ЛЧ нужно грамотно распоряжаться своими моментами

15 февраля 2017

Константинос Митроглу, a bola

Нападающий Бенфики Константинос Митроглу прокомментировал игру с Боруссией Д (1:0) в 1/8 финала ЛЧ.

Вчера Бенфика на своем поле минимально победила Боруссию Д, хотя по игре лучше выглядели гости. Единственный гол в дебюте второго тайма забил Митроглу.

"Боруссия играла очень хорошо. Она великолепно контролировала мяч", — отметил греческий нападающий Бенфики.

"Мы также играли хорошо, хотя нам и немного повезло в конечном итоге. У нас было несколько шансов, один мы реализовали. В Лиге чемпионов все так и устроено: ты должен грамотно распоряжаться своими моментами. Так мы и сделали".

Ответная встреча состоится 8 марта в Дортмунде.

Источник: ФК Боруссия Д

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