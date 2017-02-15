Вайгль: Бенфика должна была получать красную карточку и пенальти за фол на Дембеле

15 февраля 2017

Юлиан Вайгль, bvb.de

Полузащитник Боруссии Д Юлиан Вайгль считает, что Шмели выдали великолепный матч, однако удача отвернулась от них.

Боруссия владела преимуществом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Бенфики, однако уехала домой с поражением 0:1.

"Мы могли и должны были добиваться намного лучшего результата. У Боруссии было много моментов", — посетовал Вайгль.

"На самом деле команда выдала отличный матч. Мы контролировали мяч, держали нити игры в своих руках, создавали моменты…"

"А еще нам не повезло в эпизоде с Усманом Дембеле. Там нужно было давать красную карточку и ставить пенальти. Но даже и без этого Боруссия должна была побеждать 2:0, 3:0 или 3:1. Обидно так проигрывать, чертовски обидно. Удача просто была не на нашей стороне".

"0:1 – не лучший счет перед вторым матчем. Но с другой стороны, ничего еще не потеряно. Мы будем играть на своем стадионе и нам по силам добиться отличного результата".

Второй поединок команды проведут 8-го марта.

Источник: ФК Боруссия Д

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