Шюррле: уверен, что пройдем Бенфику

Нападающий дортмундской Боруссии Андре Шюррле считает, что команда выглядела лучше Бенфики, однако ей не хватило удачи.

Вчера Боруссия доминировала в матче с Бенфикой в 1/8 финала Лиги чемпионов, однако поединок закончился минимальным поражением для нее.

"Мы должны были побеждать сегодня. Если смотреть на игру, то мы были лучше. Особенно хорошо мы действовали в первом тайме – контролировали мяч, отлично двигались, создавали великолепные моменты", — отметил Шюррле.

"Учитывая заработанный пенальти, просто обязаны были выходить победителями из этой дуэли. Оно делает поражение еще более горьким".

"Сегодня удача была не на нашей стороне. Такое случается. Но впереди еще ответный матч. Я уверен, что мы победим и пройдем дальше".

Вторая встреча команд состоится 8 марта в Дортмунде.