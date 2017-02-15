Энрике: "Нам нужно сыграть выдающийся ответный матч"

Главный тренер испанской Барселоны Луис Энрике поделился впечатлениями от вчерашней встречи с ПСЖ.

Вчера блаугранас на выезде разгромно уступили ПСЖ — пропустив по два мяча в каждом из таймов, каталонцы так и не сумел ответить хотя-бы одним забитым мячом.

Наставник Барселоны Луис Энрике отметил силу французского клуба, а также поведал и о том, что несмотря на неприличный счет для своей команды, у его подопечных еще есть шанс отыграться на Камп Ноу через три недели.

"ПСЖ был лучше нас. Они лучше прессинговали, создавали опасность у наших ворот, они были лучше, как с мячом, так и без него. Это был вечер, когда мы во всем уступали оппоненту", — отметил Энрике Lequipe.

"Первая половина встречи была полностью за ПСЖ, во втором тайме мы около 15-20 минут владели игровым снарядом, несколько раз пытались пробраться в их штрафную площадь, однако все безрезультатно".

"Для меня не стал сюрпризом атакующий потенциал футболистов ПСЖ. Ди Мария показал очень высокий уровень. ПСЖ обладает достаточно высоким уровнем не только в атаке, но и при игре в обороне".

Энрике считает, что у его подопечных еще есть шанс сотворить чудо и отыграться на домашнем стадионе.

"Нам нужно сыграть выдающийся ответный матч, чтобы все исправить. Возможно, сейчас не лучшее время об этом говорить, так как с момента игры прошло еще совсем мало времени. У нас уже были достаточно сильные поединки в текущем сезоне, и если мы поймем, что нужно делать — у нас обязательно появятся шансы".

Напомним, что ответная встреча между ПСЖ и Барселоной состоится восьмого марта на Камп Ноу.