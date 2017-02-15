Венгер: "Нужно забыть о прошлых встречах с Баварией"

Наставник лондонского Арсенала Арсен Венгер поделился своими ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

Напомним, что этот поединок состоится сегодня на мюнхенской Альянц Арене. Начало игры в 21:45 по Киеву.

"Нам нужно забыть о прошлых встречах с Баварией и сфокусироваться на завтрашнем поединке", — заявил французский специалист на предматчевой пресс-конференции.

"Играем с мюнхенцами каждый год, и перед ними неизменно стоит задача выиграть турнир. Мы способны добиться успеха, у нас есть преимущество родных стен в ответном матче. Но оно не будет иметь значения, если мы завтра плохо сыграем".

"Ожидаю, что Бавария как обычно будет стараться доминировать. Они будут много владеть мячом и проводить скоростные атаки. Завтра нам нужно сыграть очень хорошо. Место в воротах займет Давид Оспина. Благодаря его игре на групповом этапе мы сейчас здесь".