Эмери: "Команда действовала как единое целое"

Наставник французского ПСЖ Унаи Эмери поделился своими впечатлениями от противостояния с Барселоной.

Вчера, в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов, французский ПСЖ не оставил ни единого шанса испанской Барселоне — забив по два мяча в каждом из таймов, парижане сумели добыть разгромную победу над своим оппонентом.

Наставник Принцев Унаи Эмери на послематчевой пресс-конференции похвалил свою команду за достойное выступление, а также отдал должное блаугранас.

"Команда действовала как единое целое. Все футболисты сыграли слаженно, не теряя концентрацию до самого финального свистка", — сказал Эмери Lequipe.

"ПСЖ сумел показать все лучшее, на что он способен против великой команды. Я очень уважаю Барселону".

"Дома, на глазах у своих болельщиков, нашей главной целью являлась победа. Также мы хотели и не пропустить. Я рад, что удалось завершить поединок в полном составе, несмотря на предупреждение уже на третьей минуте игры".

"Думаю, что сегодня команда сумела сотворить настоящее шоу для болельщиков. Это была хорошая игра со всех сторон".

Несмотря на крупный счет после первого матча, главный тренер французского клуба не считает, что его подопечные уже обеспечили себе участие в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Не думаю, что болельщики Барселоны считают, что все закончилось. На Камп Ноу Барселона достаточно сильна. Нам нужно быть предельно сконцентрированными", — резюмировал Эмери.

Отметим, что ответный поединок между ПСЖ и Барселоной состоится восьмого марта.