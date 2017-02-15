Анчелотти: Арсенал хорошо действует на контратаках

15 февраля 2017

Карло Анчелотти, fcbayern.com

Наставник мюнхенской Баварии Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского Арсенала.

Напомним, что отчетная встреча состоится сегодня на мюнхенской Альянц Арене. Начало игры в 21:45 по Киеву.

"Для победы в Лиге чемпионов нужны характер и удача, но в первую очередь необходимо мужество", — заявил итальянский специалист на предматчевой пресс-конференции.

"Мы не будем о думать о том, лишь бы не пропустить. Хотим контролировать мяч. У Арсенала быстрые футболисты, которые хорошо действуют на контратаках".

"Арсен Венгер — опытный специалист. У него свой стиль, его команда показывает отличный футбол. Я отношусь к нему с большим уважением. Нам нужно постараться осложнить жизнь Арсеналу на поле".

Источник: Официальный сайт УЕФА

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