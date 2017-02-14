ПСЖ повторил подвиг Динамо

Как сообщает статистический агрегатор Opta, парижане стали всего лишь шестым клубом, который смог в матче ЛЧ забить в ворота каталонцев 4 мяча.
Ранее подобное удавалось только Милану, киевскому Динамо, Валенсии, лондонскому Челси и мюнхенской Баварии.
Напомним, что в сезоне 1997/1998 киевляне также забили в ворота блаугранас 4 безответных мяча, но сделали это на Камп Ноу.
Кроме того, подопечные Унаи Эмери стали первой командой с 2008 года, которая дважды забила Барселоне в первом тайме поединка плей-офф ЛЧ.