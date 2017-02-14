ПСЖ повторил подвиг Динамо

В домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской Барселоны (4:0) французскому ПСЖ покорилось несколько уникальных достижений.

Как сообщает статистический агрегатор Opta, парижане стали всего лишь шестым клубом, который смог в матче ЛЧ забить в ворота каталонцев 4 мяча.

Ранее подобное удавалось только Милану, киевскому Динамо, Валенсии, лондонскому Челси и мюнхенской Баварии.

Напомним, что в сезоне 1997/1998 киевляне также забили в ворота блаугранас 4 безответных мяча, но сделали это на Камп Ноу.

Кроме того, подопечные Унаи Эмери стали первой командой с 2008 года, которая дважды забила Барселоне в первом тайме поединка плей-офф ЛЧ.