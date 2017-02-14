Боатенг пропустит игру с Арсеналом

Защитник мюнхенской Баварии Жером Боатенг не поможет своим партнерам в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского Арсенала.

Напомним, что накануне 28-летний центрбек, травмировавшийся в середине декабря 2016 года, вернулся в общую группу Ротен.

Однако, как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, Боатенг продолжает проходить восстановительные процедуры, поэтому не сыграет в завтрашнем домашнем поединке против Арсенала.

В лазарете Баварии находится и 33-летний вингер Франк Рибери, который пока тренируется по индивидуальной программе.

В текущем сезоне Боатенг отыграл за команду Карло Анчелотти во всех турнирах 12 матчей.