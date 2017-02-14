Зидан: "Наполи показывает хороший футбол"

14 февраля 2017

Зинедин Зидан, realmadrid.com

Наставник мадридского Реала Зинедин Зидан поделился своими ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского Наполи.

Напомним, что отчетная встреча состоится завтра на мадридском Сантьяго Бернабеу. Начало игры в 21:45 по Киеву.

"Первый матч пройдет у нас дома, и мы хотим воспользоваться преимуществом, ударить по надеждам соперника, пусть он определенно желает того же", — заявил французский специалист на предматчевой пресс-конференции. 

"Наполи показывает хороший футбол. Сарри прекрасно справляется со своей работой. Результаты команды как нельзя лучше говорят о том, на что она способна. Нас ждет хороший матч".

"Все хотят выиграть Лигу чемпионов, но это дело не одного дня. Хорошо, что наши ребята восстановились после травм, хотя Гарет Бэйл не успел набрать форму и в первом матче не сыграет".

Источник: Официальный сайт УЕФА

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