Данило также не сыграет против Наполи

Защитник Реала Данило не успевает восстановиться к важному поединку против итальянского Наполи.

Напомним, бразилец травмировался в последнем матче своей команды против Осасуны (3:1). Тогда защитник покинул поле после жесткого столкновения с Давидом Гарсией.

Впоследствии стало известно, что травма игрока не является серьезной, и у него есть шансы выйти на поле в матче с Наполи.

Однако, как информирует официальный сайт Реала, Данило не поможет своей команде в игре с неаполитанцами.

Отметим, ранее сообщалось, что в этом матче также не сыграет вингер бланкос Гарет Бэйл.

Матч Реал — Наполи состоится завтра на Сантьяго Бернабеу в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.