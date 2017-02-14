Бэйл все-таки не сыграет с Наполи

Вингер Реала Гарет Бэйл не поможет своей команде в ближайшем матче против Наполи.

Напомним, Бэйл получил повреждение лодыжки еще в ноябре минувшего года. С тех пор валлиец на поле не появлялся.

Недавно Гарет приступил к тренировкам в общей группе и ожидалось, что он сможет помочь своей команде в поединке Лиги чемпионов против Наполи.

Тем не менее, как информирует официальный сайт Реала, Бэйл остался вне заявки на этот поединок.

Таким образом, можно сделать вывод, что вингер не успел набрать оптимальные кондиции к встрече с неаполитанцами.

Матч между Наполи и Реалом состоится завтра в Испании.