Бэйл все-таки не сыграет с Наполи

14 февраля 2017

Гарет Бэйл, AFP

Вингер Реала Гарет Бэйл не поможет своей команде в ближайшем матче против Наполи.

Напомним, Бэйл получил повреждение лодыжки еще в ноябре минувшего года. С тех пор валлиец на поле не появлялся.

Недавно Гарет приступил к тренировкам в общей группе и ожидалось, что он сможет помочь своей команде в поединке Лиги чемпионов против Наполи.

Тем не менее, как информирует официальный сайт Реала, Бэйл остался вне заявки на этот поединок.

Таким образом, можно сделать вывод, что вингер не успел набрать оптимальные кондиции к встрече с неаполитанцами.

Матч между Наполи и Реалом состоится завтра в Испании.

Источник: ФК Реал

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