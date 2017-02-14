Зидан: "В Лиге чемпионов так важно не проиграть"

14 февраля 2017

Зинедин Зидан, L'EQUIPE

Французский наставник мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал кадровую ситуацию в команде накануне игры с Наполи в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что завтра Сливочные в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют с Наполи — встреча пройдет на Сантьяго Бернабеу, начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Накануне противостояния с Партенопеи главный тренер Галактикос Зинедин Зидан дал оценку кадровой составляющей команды перед важнейшим поединком в самом престижном турнире Европы.

"Бэйл вернулся в общую группу, он дважды уже с нами тренировался, и сейчас он чувствует себя превосходно. Тем не менее, Гарет отсутствовал порядка трех месяцев, поэтому касаемо него мы должны действовать с осторожностью", — заявил Зидан Football Italia.

"Тони Кроос? Он готов, с ним все в порядке. В моем распоряжении 24 игрока, и Бэйл также включен в этот список".

"Реал забивал на протяжении 40 встреч кряду, но в Лиге чемпионов, главное — постараться не проиграть".

"Завтра будет важно не уступить, шансы у двух команд 50 на 50. Мы знаем, что они очень сильны, и что они могут доставить нам немалые проблемы", — резюмировал Зидан. 

Источник: Football Italia

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