Роналду и Бэйл готовы к игре с Наполи

14 февраля 2017

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ, ФОТО ФК РЕАЛ

Лидеры мадридского Реала — португалец Криштиану Роналду и валлиец Гарет Бэйл, судя по всему окончательно оправились от травм и готовы принять участие в завтрашней игре против Наполи.

Напомним, что в недавнем поединке с Осасуной Роналду получил небольшое повреждение. Вчера сообщалось о том, что португалец в связи с данной травмой уже два дня не тренируется с командой в общей группе.

Тем не менее, как сообщало испанское издание AS, это повреждение никак не помешает лидеру Сливочных принять участие в поединке с Наполи, который состоится завтра в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

По информации французского издания Lequipe, португалец уже оправился от этого повреждения и уже вовсю готовится к игре с Партенопеи.

Также, как уверяет Lequipe, к матчу с Наполи готовится и другой лидер Галактикос — валлиец Гарет Бэйл. 

В ноябре Бэйл получил травму в матче Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга (2:1). Валлиец повредил лодыжку, вследствие чего был прооперирован. Два дня назад, Бэйл вернулся к тренировкам в общей группе.

Сообщалось, что Гарет вернется в строй не раньше ответного поединка с Наполи, однако через некоторое время стало известно о том, что Бэйл уже завтра сможет выйти на поле спустя три месяца своего отсутствия. 

В нынешнем сезоне Гарет успел сыграть за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 4 ассистами.

Что касается Ронаулд, то в текущем сезоне португалец провел за Реал 26 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отметился семью результативными передачами.

Источник: Lequipe

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