Кальехон: "Это очень особенная игра для меня"

Вингер итальянского Наполи Хосе Кальехон поделился своими впечатлениями от завтрашней игры с мадридским Реалом.

Напомним, что завтра Наполи сразится с мадридским Реалом в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Крайний хавбек Партенопеи Хосе Кальехон отметил для себя важность данного поединка в контексте выступлений за Сливочных на протяжении двух сезонов.

"Это очень особенная игра для меня", — цитирует Кальехона Football Italia со ссылкой на радиостанцию Onda Cero.

"Нам предстоит сразиться с очень сильной командой. Если я сумею отличиться в воротах Реала, то я не стану праздновать забитый мяч, ведь я с огромным уважением отношусь к мадридцам и их болельщикам".

"Моей мечтой всегда являлись выступления в составе Реала. К сожалению заиграть там не получилось, а ведь хотел иметь стабильную игровую практику".

"В этом плане, Наполи был отличным выбором для меня", — резюмировал Кальехон.

Отметим, что в сезонах 2011/12 и 2012/13 Хосе выступал как раз в составе Галактикос — за это время, испанец успел провести более 50 поединков.

В текущем сезоне Хосе Кальехон провел в составе Наполи в Серии А 23 матча, в которых сумел отличиться восемью забитыми мячами.