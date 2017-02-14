Роббен предпочел бы сыграть с Лестером, а не Арсеналом

Вингер Баварии Арьен Роббен был бы не против заполучить нового соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Бавария встретится с Арсеналом в 4-й раз за последние 5 розыгрышей Лиги чемпионов (и в 3-й – на стадии 1/8 финала).

"Я бы предпочел сыграть с Лестером. Это было бы что-то новое – не легче и не сложнее, просто новое", — смеется Роббен.

"Сейчас осталось 16 команд. Думаю, из них 7-8 претендуют на победу в Лиге чемпионов. Хотя может кто-то удивит и я не прав по поводу 7-8 коллективов. В Лиге чемпионов ты можешь слабо сыграть лишь 45 минут, но это аукнется тебе вылетом из турнира".

"Мы верим в себя в дуэли с Арсеналом, но шансы наши – 50 на 50".

Матч Баварии с Арсеналом начнется завтра в 21.45 по киевскому времени.