Рейна: "Наполи не претендует на победу в ЛЧ"

Голкипер Наполи Пепе Рейна не питает иллюзий по поводу возможности триумфа в Лиге чемпионов.

Наполи предстоит в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграть против действующего обладателя трофея – Реала.

"Мы находимся в хорошей форме. Нужно оставаться верными своему стилю игры. Все болельщики в восторге от возвращения Наполи в Лигу чемпионов, хотя и понимают, как нам будет трудно", — заявил Рейна.

"Единственный шанс победить – быть смелыми и играть на этот результат. Однако мы остаемся реалистами: Наполи не претендует на победу в Лиге чемпионов".

Также вратарь неаполитанцев отметил своего коллегу по сборной Испании Серхио Рамоса, известного специалиста по голам на последних минутах.

"Целеустремленность Рамоса делает разницу. Его появления в штрафной на 93-й минуте не случайны".

Стоит отметить, что в Испании уже давно шутят, что Серхио стоит сменить номер с 4-го на 93-й из-за таланта забивать на последних минутах. Сам защитник заявил, что рассмотрел бы этот вариант.

Первый матч между Реалом и Наполи состоится завтра на Сантьяго Бернабеу.