Мустафи: Арсенал может обыграть Баварию

Защитник Арсенала Шкодран Мустафи не спешит капитулировать перед грозной Баварией в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Бавария и Арсенал встречались трижды в последних четырех сезонах. Мюнхенцы дважды выбили лондонцев на стадии 1/8 финала, а в прошлой кампании команды обменялись победами на групповом этапе.

Мустафи уверен, что у Арсенала есть потенциал, чтобы пройти дальше.

"Это первое для меня противостояние Арсенала и Баварии, но я знаю, что в последнее время немцы регулярно нас выбивали из турнира. Знаем, что нас ожидает тяжелая игра. Но в то же время, если мы реализуем свой потенциал, то вполне способны обыграть Баварию", — заявил Мустафи.

"Конечно же, Бавария – великая команда. Но у нас много опыта подобных встреч – в АПЛ мы играли против таких коллективов, как Ливерпуль, Челси, Ман Сити и Ман Юнайтед. В больших клубов собрано множество очень талантливых игроков и все решится за счет маленьких деталей".

Первый матч состоится в Мюнхене в среду, ответный поединок – 7 марта.