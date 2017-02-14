Эдерсон: надеюсь, обыграем Боруссию Д

14 февраля 2017

эдерсон, twitter

Голкипер Бенфики Эдерсон рассчитывает на победу в сегодняшнем матче против Боруссии Д, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Ожидаем равной сбалансированной игры с обилием голевых моментов", — начал вратарь Орлов.

"Будет сложнейший и яростный матч. Надеюсь, мы его выиграем. У нас достаточно сильная защита, чтобы сдержать Боруссию", — добавил он.

Что же до Клаудио Таффарела и Сильвиньо? Присутствие этих заслуженных людей Эдерсона не беспокоит.

"Я спокоен. Это не повлияет на мою сосредоточенность. Я повзрослел и прибавил во многих игровых компонентах, на надо продолжать над ними работать", — заметил кипер, попавший на карандаш тренерскому штабу сборной Бразилии.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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