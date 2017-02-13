Витория: Боруссии Д следует нас остерегаться

Главный тренер лиссабонской Бенфики Руй Витория поделился своими ожиданиями от первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

Напомним, что этот матч состоится завтра в Лиссабоне. Начало игры в 21:45 по Киеву.

"Жонас в составе, но ситуация пограничная, вернуться в строй к игре ему будет сложно. Во вторник проведем обследование и посмотрим, как он. Восстановится — будет играть, нет — сыграет кто-то другой", — заявил наставник Орлов на предматчевой пресс-конференции.

"Нам противостоит сильная команда — хитрый соперник с выдающимся атакующим потенциалом. К тому же Боруссия часто меняет модель игры, не теряя при этом в интенсивности".

"Главное — изучить мелкие детали динамики нашего соперника и попытаться воспользоваться ими, придерживаясь при этом своего стиля. Мы выйдем на поле целеустремленными и уверенными в своих способностях. Боруссии тоже следует соблюдать осторожность против такой команды, как наша".